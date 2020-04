Rumänen vertrauen Raed Arafat

Bukarest (ADZ) - In keine Persönlichkeit haben so viele Rumänen Vertrauen wie in Staatssekretär Raed Arafat – er führt in einer von IRES erstellten Umfrage mit 78 Prozent, gefolgt von Präsident Klaus Johannis (39 Prozent), Gesundheitsminister Nelu Tătaru (37 Prozent), Innenminister Marcel Vela (26 Prozent) und Premierminister Ludovic Orban (24 Prozent). Sechs von zehn Befragten sind der Überzeugung, dass die Regierung Informationen zu Covid-19 zurückgehalten habe, aber ebenso viele halten die ergriffenen Maßnahmen für sinnvoll.