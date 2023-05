Rumänien: 56 Milliarden Euro seit 2007 erhalten

Bukarest (ADZ) - Seit dem EU-Beitritt 2007 hat Rumänien insgesamt rund 56 Milliarden Euro netto von der EU erhalten, teilte das Ministerium für Investitionen und EU-Projekte (MIPE) am Dienstag in einer Bilanz zum Europatag mit. Für die Zeitspanne 2014-2020 lag die Absorbtionsrate bei 76 Prozent, wobei rund 94.000 Unternehmen unterstützt, 1149 km Straßen gebaut oder saniert, 14 Flughäfen und 170 km Schieneninfrastruktur modernisiert wurden. Außerdem haben rund 1,5 Millionen Bürger vorbeugende ärztliche Versorgung genossen und über 2,5 Millionen Rumänen Sozialkarten für warme Speisen erhalten.



Für die Zeitspanne 2021-2027 würden die Fördermittel ähnlich hoch ausfallen, kündigte Ressortminister Marcel Boloș (PNL) an. Über die insgesamt 16 regionalen und nationalen Programme werden bis im Jahr 2027 insgesamt 490 Projekte im Wert von 36,4 Milliarden Euro ausgeschrieben werden, über den Resilienz- und Wiederaufbauplan weitere 44 Projekte im Wert von 4,29 Milliarden Euro.