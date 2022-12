Rumänien begrüßt mehr US-Engagement in Region

Bukarest (ADZ) – Außenminister Bogdan Aurescu hat den neuen Ansatz der Vereinigten Staaten für eine engere Kooperation mit ihren Verbündeten am Schwarzen Meer gewürdigt. Auf Twitter fand Aurescu lobende Worte für einen letzte Tage vom US-Kongress verabschiedeten Gesetzentwurf, in dem auch Finanzierungen für eine vertiefte wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusammenarbeit in der Schwarzmeerregion vorgesehen sind. Dies passe zum Gesamtkonzept des rumänischen Beitrags zur Schwarzmeerstrategie der USA, wobei Aurescu sich zu diesem Thema mit US-Staatssekretär Antony Blinken neulich in Bukarest ausgetauscht hatte, so der rumänische Außenminister.



Zum ersten Mal werde die US-Regierung eine Strategie für das Schwarze Meer haben, erläuterte auch die rumänische Botschaft in Washington.



US-Präsident Biden könnte das Gesetz für Haushaltsfinanzierungen in 2023 noch bis Jahresende ausfertigen. Anschließend haben das US-Außenministerium und andere relevante Behörden sechs Monate Zeit, um in einem Strategiepapier darzulegen, wie die USA mit ihren NATO-Verbündeten zu arbeiten gedenken, um die Sicherheits- und Wirtschaftsbeziehungen mit den Schwarzmeerländern zu stärken.