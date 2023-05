Rumänien EU-Schlusslicht beim Recycling

Bukarest (ADZ) - Rumänien liegt an letzter Stelle in der Europäischen Union, was die Wiederverwertung von Stadtmüll betrifft, erklärte der Koordinator des Departements für Nachhaltige Entwicklung innerhalb der Rumänischen Regierung, Laszlo Borbely (UDMR), bei der Eröffnung der „PET Recycling Team“-Fabrik in Neumarkt/Târgu Mureș. Nur 11,3 Prozent des Stadtmülls werden hierzulande recycelt, im Vergleich zum EU-Durchschnitt von 40 Prozent. Nur 1,4 Prozent des Mülls werden der Kreislaufwirtschaft zugeführt, während der EU-Durchschnitt bei 12 Prozent liegt. Der Vizepräsident der Umweltbehörde, Adrian Bidu, erklärte, Rumänien benötige dringend weitere Recycling-Fabriken. Es gebe zwar durchaus Anfragen zu dieser Aktivität, aber keinen einzigen Antrag auf Betriebsgenehmigung.



Die Fabrik „PET Recycling Team“ ist eine österreichisch-rumänisch-schweizerische Investition im Wert von 7,5 Millionen Euro, die jährlich 18.000 Tonnen recyceltes Plastik liefern soll.