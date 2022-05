Rumänien: Hilfe für Getreideexporte aus Ukraine

Bukarest/Berlin (ADZ) – Außenminister Bogdan Aurescu hat sich am Rande der informellen Außenministerkonferenz der NATO in Berlin mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Antony Blinken über Pläne zur wirtschaftlichen Unterstützung der Ukraine vor dem Hintergrund der russischen Invasion unterhalten. Er habe Blinken kurz über die Bemühungen und Pläne Rumäniens, die ukrainische Wirtschaft durch die Ermöglichung von Getreideexporten über die Häfen Konstanza und Galatz zu unterstützen, unterrichtet, teilte Aurescu im Anschluss auf Twitter mit. Man habe aber auch gemeinsame internationale Aktionen zur Unterstützung der Ukraine in diesem Sinne besprochen, um zur globalen Lebensmittelsicherheit beizutragen. Die UNO hatte vor dem Hintergrund der von Russland blockierten ukrainischen Schwarzmeerhäfen vor weltweiten Hungersnöten gewarnt.



Des Weiteren versicherte Aurescu gegenüber Blinken, für Rumänien sei die Verteidigung der NATO-Ostflanke und die Konsolidierung der Posten zur Abschreckung oberste Priorität. Die Beitrittspläne Schwedens und Finnlands begrüßte Aurescu als Stärkung der NATO durch eine „effizientere Abschreckung“ und „konsolidierte Verteidigung” dieser Flanke.