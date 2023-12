Rumänien im Schock nach PISA-Test: Zweitschlechteste Ergebnisse in der EU

Bukarest (ADZ) – Rumänische Schüler haben beim PISA-Test der OECD von 2022 im EU-Vergleich die zweitschlechtesten Ergebnisse erzielt; Schlusslicht ist Bulgarien. 49% der rumänischen 15-Jährigen verstehen nicht, was sie lesen und sind nicht in der Lage, etwa eine Umrechnung von einer Währung in eine andere durchzuführen.



In den drei Kategorien Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften erreichten die rumänischen Schüler 428 Punkte, während das Mittel der Teilnehmer bei 470 liegt. Unter den 81 teilnehmenden Ländern belegt Rumänien in den drei Kategorien die Plätze zwischen 45 bis 48.



Nur 51% der rumänischen Schüler erreichten in Mathematik das Basisniveau (Stufe 2), im Vergleich zu 69% im Länderdurchschnitt, nur 4% Rumänen zeigten höhere Leistungen (Stufe 5-6) im Vergleich zu 9% Länderdurchschnitt.



Im Lesen erreichten 58% Rumänen Basisniveau im Vergleich zu 74% Länderdurchschnitt, in den Naturwissenschaften 56% im Vergleich zu 76%. Höhere Leistungen im Lesen zeigten 2% Rumänen, in Naturwissenschaften waren es 1% Rumänen und je 7% im Länderdurchschnitt.



Die Durchschnittsergebnisse Rumäniens für das Jahr 2022 entsprechen in etwa denen von 2018 in allen drei Kategorien. Im Bereich Lesen und Naturwissenschaften waren kaum Veränderungen zu sehen, während die Fähigkeiten in Mathematik im Vergleich mit 2012 und 2015 sogar gesunken sind. Lediglich die Anzahl der teilnehmenden Schüler ist seit 2015 gestiegen, was darauf hinweist, dass die Zahl der Lyzeumsschüler deutlich gestiegen ist. Getestet werden in der PISA-Studie die Fähigkeiten von 15-Jährigen in Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen. Es geht dabei nicht um Faktenwissen, sondern darum, wie gut Wissen angewendet und sinnvoll verknüpft wird.