Rumänien liefert Munition aus eigenen Beständen an Ukraine

Brüssel (ADZ/dpa) - Rumänien und weitere 16 EU-Staaten haben vereinbart, zur Unterstützung der kriegsgebeutelten Ukraine eine Million Schuss Artielleriemunition bereitzustellen. So wollen die teilnehmenden Nationen – neben Rumänien auch Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Kroatien, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, die Slowakei, die Tschechische Republik, Zypern sowie das Nicht-EU-Mitglied Norwegen – nach Angaben der Europäischen Verteidigungsagentur EDA unter ihrer Führung für eine Milliarde Euro Munition aus den eigenen Armeebeständen sowie aus laufenden Beschaffungen an die Ukraine abgeben.



Für eine gerechte Kostenverteilung sieht die von den EU-Außen- und -Verteidigungsministern abgenickte Planung vor, rund zwei Milliarden Euro an EU-Mitteln zu mobilisieren. Von besagten zwei Milliarden Euro soll sodann eine Milliarde für Rückerstattungen an jene Mitgliedstaaten genutzt werden, die Munition aus ihren Beständen an die Ukraine liefern, während mit der zweiten Milliarde eine gemeinsame Beschaffung neuer Munition für das von Russland angegriffene Nachbarland finanziert werden soll.