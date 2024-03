Rumänien schult 50 Piloten aus Ukraine

Bukarest (ADZ) - Präsident Klaus Johannis hat dem Parlament mitgeteilt, dass er die Ausbildung von 50 ukrainischen Kampfpiloten in Rumänien genehmigt hat. Sie sollen auf dem Luftwaffenstützpunkt Fetești an F-16-Kampfjets geschult werden. Das Ausbildungsprogramm hatten Dänemark, die Niederlande, Polen und Rumänien auf dem NATO-Gipfel in Vilnius vereinbart. Mehrere Medien berichteten, dass die Piloten in diesem Sommer in Fetești eintreffen werden und ihre Ausbildung bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll.