Rumänien verteidigt Platz 2 auf Informatik-Olympiade

Bukarest (ADZ) – Rumänien verteidigt mit drei Silber- und einer Bronzemedaille auch dieses Jahr seinen zweiten Platz auf der Internationalen Informatik-Olympiade, teilt das Bildungsministerium auf Facebook mit. Auf der 35. Ausgabe des Wettbewerbs, die am Sonntag in Szeged stattfand, nahmen 351 Konkurrenten aus 90 Ländern teil. „Dank dieses Ergebnisses kann Rumänien seinen zweiten Platz ‚all times‘ in der Hall of Fame der Internationalen Informatik-Olympiade mit 127 Medaillen – 33 Gold, 58 Silber und 36 Bronze – gemeinsam mit Polen halten, auf Platz 1 liegt die gefürchtete Mannschaft aus China“, heißt es in der Mitteilung. Die Silbermedaillen gewannen Schüler aus dem Lyzeum „Aurel Vlaicu”, Orăștie, dem Nationalkolleg „Tudor Vianu” und dem Internationalen Informatiklyzeum Bukarest, die Bronzemedaille ein Schüler des letzteren Lyzeums, der auch in die Hall of Fame Weltrangliste aufgenommen wurde, wo er mit ingesamt vier Medaillen Platz 29 belegt.