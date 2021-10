Rumänien verzeichnet EU-weit höchste Todesrate

Bukarest (ADZ) – Laut Europäischem Zentrum zur Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) verzeichnete Rumänien zwischen 20. September und 3. Oktober 107,87 Sterbefälle pro Million Einwohner; nur Bulgarien lag mit 145,29 höher. 16 der 31 gelisteten Länder meldeten einstellige Werte. Während aber in Bulgarien die tägliche Anzahl der Opfer seitdem sinkt, steigt sie hierzulande weiter: Laut Dorel Săndesc, Vizepräsident der Rumänischen Gesellschaft für Intensivtherapie, verzeichnet Rumänien inzwischen EU-weit die höchste Sterberate von positiv getesteten Personen. Vergangene Woche waren 1823 Menschen nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben.



Weltweit liegt Rumänien laut Worldometer an 24. Stelle, was die Anzahl der bekannten Covid-Opfer in Relation zur Bevölkerung betrifft. Laut Răzvan Cherecheș, Experte für Öffentliche Gesundheit, könne die „Lawine“ an Sterbefällen nur durch strenge Sicherheitsmaßnahmen und Impfungen gestoppt werden.