Rumänien will SkySceptor-Abfangraketen herstellen

Ploiești (ADZ) – Die staatlichen rumänischen Rüstungsunternehmen Romarm und Electromecanica SA wollen mit dem US-Rüstungskonzern Raytheon Technologies zwecks Herstellung von SkySceptor-Abfangraketen kooperieren. Die einschlägige Absichtserklärung wurde am Mittwoch im Beisein von Verteidigungsminister Vasile Dîncu und Wirtschaftsminister Florin Spătaru (beide PSD) beim Electromecanica-Sitz in Ploiești unterzeichnet. Angesichts des „vor unseren Landesgrenzen tobenden Kriegs“ sei der Ausbau der Kooperation im Rüstungsbereich zwischen NATO-Staaten unabdingbar, sagte Verteidigungsminister Dîncu anschließend.



SkyCeptor ist eine von Israel und den USA gemeinsam entwickelte Stunner-Abfangrakete, die in das rumänische Patriot-Luftverteidigungssystem integriert werden kann. Die SkyCeptor-Abfangraketen sind sogenannte „Hit-to-kill“-Raketen, die ballistische Kurz- bis Mittelstreckenraketen, Marschflugkörper und hochentwickelte Bedrohungen aus der Luft ausschalten können. SkySceptor-Raketen sind besonders kostengünstig und werden bereits in Serie produziert. Zurzeit sind sie bei den israelischen Streitkräften im Einsatz und demnächst auch bei den polnischen.