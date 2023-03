„Rumänien wird Moldau stets zur Seite stehen“

Regierungschef Nicolae Ciucă (PNL) – hier mit dem moldauischen Premier Dorin Recean – hat der Republik Moldau am Donnerstag seinen ersten offiziellen Besuch abgestattet. Bei dieser Gelegenheit kündigte Ciucă auch die Freigabe der ersten 25 Millionen Euro aus dem staatlich genehmigten 100-Millionen-Euro-Hilfsprogramm der rumänischen Regierung für die Moldau an. | Foto: Regierung

Chișinău (ADZ) - Regierungschef Nicolae Ciucă (PNL) hat am Donnerstag der benachbarten Moldau einen Besuch abgestattet; auf seinem Programm standen Treffen mit Staatspräsidentin Maia Sandu, seinem moldauischen Amtskollegen Dorin Recean sowie mit Parlamentspräsident Igor Grosu. Ciucă stand dabei einer Regierungsdelegation vor, der u. a. Verteidigungsminister Angel Tîlvăr (PSD), Energieminister Virgil Popescu und Digitalisierungsminister Sebastian Burduja (beide PNL) angehörten.



Den moldauischen Behörden sicherte Premier Ciucă ausdrücklich zu, dass Rumänien „Moldau stets zur Seite stehen wird“ – und zwar uneingedenk jeglicher Schwierigkeiten, seien diese nun wirtschaftlicher oder sicherheitspolitischer Natur. Ciucă beglückwünschte zudem die proeuropäischen Behörden in Chișinău für ihre intensiven Bemühungen in puncto Annäherung an die EU und hob dabei hervor, dass das Nachbarland zurzeit sowohl auf europäischer als auch auf internationaler Ebene ein präzendenzloses Maß an Sympathie und Entgegenkommen genießt. Es gelte daher, die Gunst der Stunde zu nutzen, um eine „sichere, florierende und europäische“ Moldau aufzubauen, sagte der rumänische Premier.