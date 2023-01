Rumäniens Beitrag für Museum der Opfer des Kommunismus

Bukarest (ADZ) - Rumänien will finanziell zur Errichtung eines Museums der Opfer des Kommunismus beitragen, das in Washington, der Hauptstadt der Vereinigten Staaten von Amerika, entstehen soll. Staatspräsident Klaus Johannis fertigte am Dienstag das unter Federführung des Auswärtigen Amtes erarbeitete einschlägige Gesetz aus, demzufolge Rumänien einen freiwilligen Beitrag in Höhe von umgerechnet 3 Millionen Dollar für den Bau des Museums für die Opfer des Kommunismus in Washington sowie die Ausstattung der den rumänischen Opfern gewidmeten Abteilung bereitstellen wird. Das Gesetz sieht des Weiteren vor, dass die zuständigen rumänischen Behörden – Auswärtiges Amt, Landesrat zur Aufarbeitung der Securitate-Archive (CNSAS), Rumänische Akademie u. a. – dem Washingtoner Museum der Opfer des Kommunismus auf Antrag sämtliche Informationen zur Verfügung stellen, die zu einem Gesamtbild über die Opfer des Kommunismus in Rumänien beitragen können.