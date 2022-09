Rumänische Gasspeicher zu 80 Prozent voll

Bukarest (ADZ) – Die in den rumänischen Speichern gelagerte Gasmenge hat am Samstag fast 2,5 Milliarden Kubikmeter und damit den der EU zugesicherten Mindestfüllstand von 80 Prozent erreicht, so der staatliche Transgaz-Konzern.



EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte letzte Woche in ihrer Rede zur Lage der Union verkündet, dass die gemeinsamen Erdgasbestände in der Union bereits bei 84 Prozent der Speicherkapazität liegen. Am besten gefüllt sind laut Informationsangebot des Marktanalyseunternehmens Kyos die Untergrundspeicher in Portugal mit 100 Prozent und Polen mit knapp 99 Prozent sowie Frankreich mit rund 95 Prozent. Am leersten sind die Bestände in Lettland mit 51 Prozent und Ungarn und Bulgarien mit jeweils 69 Prozent (Stand 16.9, Flüssiggasreserven nicht berücksichtigt). Laut Empfehlung des Europäischen Parlaments sollten die Staaten ihre Speicher möglichst zu 90 Prozent füllen – im Falle Rumäniens wären das rund 2,7 Milliarden Kubikmeter.



Nach Aussagen von Transgaz-Geschäftsführer Ion Sterian fördert Rumänien im Moment etwa 25 Millionen Kubikmeter Erdgas täglich, von denen nur etwa 13-15 Millionen dem Verbrauch zugeführt werden – der Rest werde eingelagert, folgerte er.