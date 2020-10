Rumänischer Botschafter Moșanu verlässt Belarus

Minsk/Bukarest (ADZ) - Nach seinen Amtskollegen aus Polen und Litauen verlässt nun auch Rumäniens Botschafter Viorel Moșanu die weißrussische Hauptstadt – zumindest vorübergehend. Wie Außenminister Bogdan Aurescu am Wochenende mitteilte, wird Mo{anu „für Beratungen“ nach Bukarest bestellt – man wolle mit seiner Abreise ein Zeichen der Solidarität mit Polen und Litauen setzen, stellte Aurescu via Twitter klar. Die belarussische Führung müsse nachvollziehen, dass „Druckausübung auf EU- Mitgliedstaaaten keineswegs förderlich für den Dialog“ sei, fügte Aurescu hinzu.



Polen und Litauen hatten ihre Botschafter letzte Woche aus Minsk abgezogen, nachdem die weißrussischen Behörden die beiden Länder aufgefordert hatten, ihr diplomatisches Personal stark zu reduzieren. Polen und Litauen sind Nachbarländer von Belarus; beide Staaten hatten in den letzten Wochen weißrussische Oppositionelle aufgenommen. Botschafter Moșanu hatte erst vor wenigen Wochen zusammen mit weiteren EU-Diplomaten einen Schutzschild um die belarussische Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch gebildet – dem letzten noch freien Leitungsmitglied des Koordinationsrates der Opposition.