Rund 30 Prozent der Bevölkerung geimpft

Bukarest (ADZ) – Rund 30 Prozent der Gesamtbevölkerung Rumäniens von 19,3 Millionen Einwohnern, bzw. 34 Prozent der über 12-Jährigen, wurden gegen Covid-19 geimpft, teilte der Leiter der nationalen Impfkampgne, Valeriu Gheorghiță, am Dienstag während einer Pressekonferenz mit. Insgesamt haben 5,54 Millionen Personen bereits die Zweitimpfung , bzw. 5,79 Millionen Personen die Erstimpfung erhalten. Nur in Bukarest liegt die Impfrate über 50 Prozent (bzw. bei 54,03), in drei weiteren Landeskreisen über 40 Prozent: Cluj/Klausenburg – 48,75 Prozent, Sibiu/Hermanstadt – 41,87 Prozent, Konstanza – 41,3 Prozent. In weiteren 20 Kreisen sind nur 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung geimpft, in 18 Kreisen nur zwischen 20 und 30 Prozent.



Gheorghiță wies darauf hin, dass Personen, die im Ausland mit einem nicht von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) genehmigten Vakzin geimpft wurden, sich trotzdem in Rumänien 30 Tage nach der letzten Dosis mit einem der genehmigten Vakzine impfen lassen können.