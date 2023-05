Russischer Jet sorgt für Eklat über Schwarzem Meer

Konstanza (ADZ) - Ein leichtes Propellerflugzeug der polnischen Küstenwache ist bei einem gemeinsamen Frontex-Einsatz mit der rumänischen Grenzpolizei von einem russischen Suchoj-35-Kampfjet abgefangen worden. Der Zwischenfall ereignete sich am Freitag im internationalen Luftraum über dem Schwarzem Meer, 60 Kilometer östlich vom rumänischen Luftraum. Durch die von der SU-35 verursachten Turbulenzen geriet die polnische Maschine in Bedrängnis, verlor an Flughöhe und musste den Stützpunkt Kogălniceanu neben Konstanza ansteuern. Die polnische Crew habe ruhig und professionell reagiert und die Maschine dort zu einer sicheren Landung gebracht, teilte das rumänische Verteidigungsministerium zudem mit. Der Behörde nach seien rumänische und spanische NATO-Flieger in Voralarm versetzt worden, mussten dann aber doch nicht abheben. Bukarest warf dem russischen Piloten ein verantwortungsloses Verhalten mit aggressiven und gefährlichen Manövern vor. Das aggressive Vorgehen gegen ein unbewaffnetes Flugzeug sei völlig inakzeptabel und der Zwischenfall sei ein weiterer Beweis für den provokativen Ansatz der russischen Föderation im Schwarzmeerraum, hieß es.