Russland droht Rumänien durch die Blume

Moskau (ADZ) – Die Behörden der Russischen Föderation haben den Nachbarländern der Ukraine am Sonntag durch die Blume gedroht: Moskau werde es als Einmischung in den bewaffneten Konflikt in der Ukraine werten, wenn diese Staaten ukrainische Maschinen auf ihren Flugplätzen landen ließen, die sodann russische Streitkräfte angreifen würden, meldete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf Angaben des Sprechers des russischen Verteidigungsministers, Igor Konaschenkow. Als Beispiel führte Konaschenkow Rumänien an und behauptete, dass ukrainische Kampfflugzeuge unter anderen auch in unser Land geflogen seien.