Russland Feind Moldau Freund

Bukarest (ADZ) – Dass Russland für Rumänien ein „feindlicher Staat” ist, meinen 64% der Rumänen, während die Republik Moldau mit ebensoviel Prozent zu den freundlichen Staaten zählt – gefolgt von Deutschland und den USA mit 54%, Frankreich und Großbritannien mit 53%, Spanien, Italien und Israel mit 52%, 51% und 49%, so eine Avangarde-Umfrage vom 10. bis 18. Mai. Nur 2% der Befragten bezeichneten Russland als „freundlichen Staat”. 49% haben „wenig Vertrauen” und 45% „sehr wenig Vertrauen” in die guten Absichten Russlands gegenüber Rumänien.



Auch China, Ungarn und Serbien kommen in der Umfrage nicht gut weg: Nur 18% der Rumänen betrachten diese drei Länder als Rumänien gegenüber „freundlich gesinnt”. 61% der Befragten haben „wenig Vertrauen” in die guten Absichten Ungarns gegenüber Rumänien, 48% sehen Ungarn bloß als wirtschaftliche Konkurrenz.



Mit dem Stand Rumäniens in der Welt sind 55% der Befragten unzufrieden, nur 14% erklärten sich zufrieden. 48% glauben, Rumänien werde in den westlichen Ländern eher negativ wahrgenommen. 37% meinen, die westlichen Staatsoberhäupter würden Präsident Klaus Johannis nicht respektieren. Die Umfrage gilt mit 880 Probanden als repräsentativ.