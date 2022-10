Russland gefährdet Lebensmittelsicherheit

Bukarest (ADZ) - Außenminister Bogdan Aurescu hat am Sonntag die Aussetzung der sogenannten Black Sea Grain Initiative durch Russland verurteilt. Die weltweite Ernährungsunsicherheit werde so weiter verschärft, erklärte der rumänische Chefdiplomat auf Twitter. Die Durchführung der Initiative müsse sofort wieder aufgenommen werden, forderte er. Aurescu fügte hinzu, dass Rumänien weiterhin den Transit von ukrainischem Getreide durch sein Gebiet erleichtern werde und bislang über 5,8 Millionen Tonnen durchgeschleust habe.



Russland hatte eigenen Angaben nach die Beteiligung am Abkommen zur Ermöglichung ukrainischer Getreide-Exporte ausgesetzt, nachdem – so die Erklärung aus Moskau – die Sicherheit des Seetransportkorridors nicht mehr gewährleistet werden könne. Laut Moskau habe die Ukraine mehrere militärische und zivile Schiffe im Hafen von Sewastopol an der Krimhalbinsel mit Drohnen angegriffen.



Die Initiative zur Gewährleistung der sicheren Verschiffung landwirtschaftlicher Produkte aus der Ukraine über das Schwarze Meer war im Juli von Moskau und Kiew mit der Türkei und den Vereinten Nationen vereinbart worden.