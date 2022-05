Russland weist zehn rumänische Diplomaten aus

Moskau/Bukarest (ADZ) – Russland hat am Wochenende zehn Diplomaten der rumänischen Botschaft in Moskau ausgewiesen und zudem hervorgehoben, alle Versuche Rumäniens, Russland für Kriegsverbrechen in der Ukraine verantwortlich zu machen, zurückzuweisen. Der diplomatische Schlagabtausch mit unserem Land erfolgt, nachdem Bukarest Anfang April zehn russische Diplomaten wegen Verstößen gegen die Wiener Konvention ausgewiesen hatte. Außenminister Aurescu hatte damals auch klargestellt, dass Rumänien „die Verbrechen in Butscha und anderen ukrainischen Ortschaften, deren Verantwortung bei Russland liegt“, scharf verurteilt.