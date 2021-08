Săvulescu unter gerichtlicher Aufsicht

Bukarest (ADZ) – Dragoș Săvulescu ist in Griechenland unter gerichtlicher Aufsicht gesetzt worden, mit dem Verbot das Land zu verlassen bis zur Klärung des Auslieferungsantrags nach Rumänien, wo ihn eine Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten wegen Korruption im Zusammenhang mit illegalen Rückerstattungen erwartet. Săvulescu wurde am Wochenende auf Mykonos in einem für Verbindungen mit der Unterwelt bekannten Inselbereich festgenommen nachdem seine Frau Bilder mit ihm auf sozialen Medien gepostet hatte.