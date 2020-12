Scharfe EU-Kritik an Wiederaufbauplan

Bukarest (ADZ) – Die EU-Kommission hat den von Rumänien vorgestellten Wiederaufbauplan (PNRR) zur Nutzung der in Aussicht gestellten 30 Milliarden Euro scharf kritisiert, zitiert G4Media politische Quellen. Es fehlten nennenswerte Reformen in Bereichen wie Digitalisierung, Klimawandel, Umweltschutz, Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Bildung, von der EU-Kommission als Voraussetzung für die Erteilung der Fördergelder des Programms NextGeneration EU angeführt. Die EU-Kommission verlange von der Regierung eine Überarbeitung des Plans bis April 2021. Die PSD forderte daraufhin den Rücktritt des Ministers für EU-Fonds, Marcel Boloș sowie die Erarbeitung eines Plans unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft, von Gewerkschaften und Unternehmerverbänden.



Der von der PNL-Regierung vorgestellte und während der Wahlkampagne stark thematisierte Plan enthält Hunderte Straßen- und Autobahnkilometer, Projekte zu Wiederaufforstung und Trockenlegung, die U-Bahn in Bukarest und in Klausenburg, 7 Lagerhäuser für Medikamente, 100 neue Feuerwehreinheiten, 3 neue Krankenhäuser, Investitionen in das Energietransportnetz, in Gas-, Wasser-, Kanalisations- und Bewässerungsnetze.