Schauspielerin Tamara Buciuceanu Botez gestorben

Bukarest (ADZ) - Die Schauspielerin Tamara Buciuceanu Botez ist am Dienstag nach einem zweiwöchigen Krankenhausaufenthalt gestorben. Die Leitung des Bukarester Spitals „Elias“ kündigte dies in einer Trauernachricht an die verbliebene Familie an. Die 90-jährige war wegen eines Herzleidens eingeliefert worden, in den letzten Tagen hatte sich ihr Zustand drastisch verschlimmert. Im gesamten Land reagierten zahlreiche prominente Persönlichkeiten, Freunde und Bewunderer der „Dame der rumänischen Komödie“ mit Abschiedsbotschaften.



Tamara Buciuceanu wurde1929 in Tighina in der heutigen Republik Moldau geboren und war eine der Größen auf den Theaterbühnen im Land. Sie hat in unzähligen Filmen, Operetten und TV-Produktionen gespielt, insgesamt waren es über 1500 Rollen, die sie interpretiert hat. Die Rolle der Mathematik-Professorin „Isoscel“ in der „Liceenii“-Serie war wohl eine der beliebtesten überhaupt und hat ihr einen hohen Grad an Berühmtheit eingebracht.