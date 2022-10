Schengen: Auch Belgien unterstützt Rumänien

Brüssel (ADZ) - Belgiens Premierminister Alexander De Croo hat anlässlich der Gespräche mit seinem rumänischen Amtskollegen Nicolae Ciucă die Unterstützung für den Beitritt zum Schengener Raum ausgedrückt. Rumänien habe große Fortschritt gemacht und auf dieser Basis hoffe er, dass auch der letzte Schritt getan werden könnte, sagte De Croo in Brüssel.



Der rumänische Premierminister dankte Belgien unter anderem auch für das Engagement in der NATO-Gefechtsgruppe in Rumänien und regte an, dass Rumänien beim Betrieb des Hafens von Konstanza aus der Erfahrung des Antwerpener Hafens schöpfen könnte.



Die beiden Länder wollen ebenfalls beim Thema Kernenergie enger zusammenarbeiten und unterschrieben mehrere bilaterale Vereinbarungen zwischen ihren Facheinrichtungen, darunter ein Memorandum zur Entwicklung von Kleinreaktoren, die – so De Croo – im künftigen Strommix eine wichtige Rolle spielen würden.



Bei der Stromerzeugung sei in Rumänien auch ein großes Potenzial für Offshore-Windenergie vorhanden, zu dessen Verwertung Belgien durchaus beitragen könnte, erklärte er. Überdies wäre für die beiden Länder eine Kooperation bei der Entwicklung von Halbleitern möglich.