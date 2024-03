Schengen: Liberale hoffen auf Nehammers Einlenken

Bukarest (ADZ) - Der Europaabgeordnete und einflussreiche PNL-Vize Rareș Bogdan (EVP) hat angesichts des kommende Tage in Bukarest steigenden Parteitags der Europäischen Volkspartei (EVP) hervorgehoben, aus diesem Anlass auch auf eine „freundschaftliche“ Geste des österreichischen Bundeskanzlers Karl Nehammer in puncto Rumäniens Schengen-Vollmitgliedschaft zu hoffen, die Österreich bekanntlich als einziges EU-Land blockiert. Zwar wolle er keine allzu hohen Erwartungen schüren, doch hoffe er, dass es am Rande des EVP-Kongresses zu Verhandlungen mit Nehammer über Rumäniens Schengen-Beitritt auch mit den Bodengrenzen kommen könne – „wenn er schon nach Bukarest kommt, dann hoffentlich mit einer Ankündigung und nicht bloß, um Flucher zu hören“, so Bogdan im Wortlaut. Ob dies tatsächlich möglich sein werde, bleibe abzuwarten, fügte Bogdan hinzu.



Auf dem am 6. und 7. März in der Hauptstadt steigenden EVP-Kongress soll das Wahlprogramm der EVP-Fraktion verabschiedet und im Vorfeld der Europawahl auch ihr Spitzenkandidat bestätigt werden. Erwartet werden mehr als 2000 Parteidelegierte, Staats- und Regierungschefs sowie EU-Kommissionchefin Ursula von der Leyen.