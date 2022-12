Schengen-Veto: Ton wird versöhnlicher

Wien (ADZ) – Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg zeigt sich laut in einem von news.ro zitierten APA-Interview von seiner optimistischen Seite: Nunmehr sei ein „stärkeres Bewusstsein“ für die Frage der illegalen Migration da. Schallenberg sei zuversichtlich, dass in den nächsten Monaten wirklich Maßnahmen getroffen werden, damit die Zahlen abnehmen – dann werde auch einer Erweiterung des Schengenraums „sicher nichts mehr im Wege stehen“. Wien habe ja nicht gesagt, „für immer“ nicht zustimmen zu können, „sondern zu diesem Zeitpunkt“. Rumäniens oberster Sozialdemokrat Marcel Ciolacu hat in der österreichischen Tageszeitung „Die Presse“ einen offenen Brief an Bundeskanzler Karl Nehammer gerichtet, laut dem er sich vor Ort in Rumänien überzeugen sollte, dass die Österreicher den Weihnachtsmarkt in Wien auch deshalb in Ruhe genießen können, weil Rumänien und seine NATO-Verbündeten Tag und Nacht für die Sicherheit und Stabilität dieser Region arbeiten. Österreich sei auch dank Rumänien sicher, so Ciolacu.



Indes befürwortet eine knappe Mehrheit der Österreicher – 52 Prozent – das Nein zum Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien, so eine Umfrage laut news.ro.