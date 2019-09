Schießübungen bewirkten Kopfschuss

Bukarest (ADZ) - Ein junger Mann aus dem Kreis Gorj erlitt am Montag in Târgu-Cărbunești, zwei Kilometer weit vom örtlichen Schießstand entfernt, eine Schusswunde am Kopf. Das 22-jährige Opfer wurde in ernstem Zustand ins Krankenhaus in Craiova eingewiesen. Zur Zeit des Unfalls führten über 100 Gendarmen aus dem Kreis Gorj in dem Schießstand eine Übung durch. Inzwischen haben die Staatsanwälte des Militärgerichts Temeswar die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.