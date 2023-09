Schleusungen nach Westeuropa durch Arbeitsvisa-Missbrauch

Bukarest (ADZ) - Über 100 Gastarbeiter mit Arbeitsvisa für Rumänien sind am Mittwoch beim Versuch, die Grenze illegal zu queren, aufgegriffen worden, so ein Pressekommunique der Grenzpolizei, zitiert von News.ro. 25 Migranten aus Pakistan, Indien und Vietnam wurden, in beladenen Lastwägen mit Ziel Westeuropa versteckt, am Grenzübergang Cenad nach Ungarn entdeckt, ein 46-jähriger Serbe wegen versuchter Schleusung in Untersuchungshaft genommen. 14 Gastarbeiter aus Nepal wurden an den Grenzübergängen Hatzfeld/Jimbolia und Lunga an der illegalen Ausreise nach Serbien gehindert. An den Grenzpunkten Nadlak I und II wurden zwei Syrer, bzw. 59 Personen aus Syrien, Türkei, Irak, Bangladesch, Nepal, Pakistan und Äthiopien, verborgen in beladenen LKWs mit Ziel Westeuropa, aufgegriffen. Rumänische Unternehmen beklagen laut News.ro, dass Angestellte aus Nicht-EU-Ländern mit zunehmender Häufigkeit ihren Arbeitsplatz verlassen, um in EU-Länder mit höheren Löhnen zu gelangen.