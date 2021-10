Schnelle Covid-Hilfe aus Deutschland und weiteren Ländern

Covid-19-Nothilfe für Rumänien: Eine Mannschaft von zwei Ärzten und fünf Assistenten aus Dänemark, spezialisiert auf Intensivtherapie, traf am Donnerstag am Flughafen in Otopeni ein und wird am Bukarester Institut „Matei Balș“ Unterstützung leisten. Auch Polen entsandte am selben Tag ein neues medizinisches Team. In Jassy ist bereits eines aus der Republik Moldau im Einsatz und Deutschland bereitet für Anfang nächster Woche einen Krankentransport vor, wie die Deutsche Botschaft am Freitag mitteilte. | Foto: Alex Tudor/Agerpres