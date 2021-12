Schnelltests endlich in Schulen angekommen

Bukarest (ADZ) – Die Verteilung von Covid-19-Schnelltests hat am vorigen Donnerstag in den Schulen begonnen. Alle Vorschüler und Schüler sowie das gesamte Schulpersonal muss ab dieser Woche jeweils montags und donnerstags einen negativen Schnelltest vorlegen, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können. Insgesamt wurden 70 Millionen Schnelltests bestellt, im Wert von 1,05 Milliarden Lei plus Mehrwertsteuer. Die erste Lieferung von 6,5 Mio. Tests, davon rund 480.000 für Bukarest, reiche jedoch laut Plattform edupedu.ro nur für eine Woche.



Jede Schule musste Ende voriger Woche selbst entscheiden, ob die Tests vor Ort oder zu Hause durchgeführt werden sollen. Für Unmut sorgen immer noch mehrere Aspekte: Zum einen sind Schulinspektoren machtlos gegen die eventuelle Weigerung von Eltern zum Testen ihres Kindes. Zum anderen wurden die Tests in Sammelverpackungen an die Schulen geliefert und mussten von den Angestellten ausgepackt und verteilt werden, die sich über die Mehrarbeit beklagten. Einwände von Elternverbänden, dass durch die vorherige Handhabung durch medizinisch ungeschultes Personal das Risiko einer Kontamination bestünde, versuchte Raed Arafat zu entkräften.