Schon eine Million Impfzertifikate heruntergeladen

Bukarest (ADZ) – Nach Angaben des Staatssekretärs im Gesundheitsministerium Andrei Baciu sind seit der vor zwei Wochen erfolgten Inbetriebgabe der Plattform certificat-covid.gov.ro bereits mehr als eine Million grüne Impfzertifikate ausgestellt worden – was bedeute, dass zurzeit rund 20 Prozent der gegen das neuartige Coronavirus geimpften rumänischen Bürgerinnen und Bürger im Besitz eines digitalen Impfpasses sind, so Baciu. Die digitalen EU-Impfnachweise sollen bekanntlich Reisen mit möglichst wenigen Beschränkungen ermöglichen bzw. vor allem die Kontrollen an Flughäfen und Grenzübergangspunkten vereinfachen.