Schon über 180.000 Zensus-Teilnehmer

Bukarest (ADZ) – An den ersten beiden Tagen der Online-Volkszählung haben schon über 180.000 Bürger erfolgreich ihr Formular ausgefüllt; am ersten Tag waren es rund 62.000, berichtet HotNews. Die meisten Teilnehmer – 2% der Bevölkerung des Landes - wurden bisher in Bukarest verzeichnet, gefolgt von den Kreisen Ilfov (zwischen 1,5 und 2%), Klausenburg/Cluj, Kronstadt/Brașov, Temesch/Timiș und Konstanza (zwischen 1 und 1,5%). Am wenigsten Interesse zeigten die Bürger der Kreise Mehedinți, Karasch-Severin und Giurgiu (unter 0,5%).