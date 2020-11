Schüler protestieren gegen Online-Schule

Bukarest (ADZ) – Der Nationale Schülerausschuss ist mit dem gestrigen Beschluss des rumänischen Staatspräsidenten, ab Montag sämtliche Schulen Rumäniens auf Online-Unterricht umzustellen, nicht einverstanden. In der Regierungssitzung von Donnerstagabend hatte Präsident Johannis seine Entscheidung mit der drastisch anwachsenden Anzahl an Covid-19-Infektionen begründet.



Die Vertreter der Schüler meinen, die Entscheidung sei unbegründet. Auch würde es landesweit sehr viele Gemeinden geben, in denen die Covid-19-Inzidenz weit unter 3/1000 Einwohnern liegt und somit die Präsenz in der Schule erlaubt sein sollte. Die Schüler fordern die Implementierung eines Testprogramms für alle Schüler im Schulhof. Ein zusätzliches Problem würde die digitale Infrastruktur darstellen: Viele Familien, aber auch zahlreiche Schulen Rumäniens haben keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu Online-Diensten, weswegen die Qualität des Schulprozesses im Allgemeinen leiden würde.