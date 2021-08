Schulbeginn: Neue Vorgaben wegen Covid-Welle 4

Bukarest (ADZ) – Staatspräsident Klaus Johannis hat nach dem Arbeitstreffen am Donnerstag mit Gesundheitsministerin Ioana Mihăilă und Bildungsminister Sorin Cîmpeanu zum Thema Schulbeginn verkündet: „Die Schulen werden am 13. September mit Präsenzunterricht für alle Vorschüler und Schüler beginnen, unter strikter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen – Maskenpflicht, Distanzierung, Lüften der Klassenzimmer. Dies gilt, solange die Inzidenz unter 6 Infektionen pro 1000 Einwohnern bleibt.“ Im Gegensatz zu früheren Aussagen des Bildungsministers wurde jedoch beschlossen, dass bei Überschreitung dieser Schwelle die Schulen der betroffenen Lokalität geschlossen in den Online-Modus übergehen. Ursprünglich war nur für ungeimpfte Schüler Online-Unterricht vorgesehen.



Im Vergleich zum letzten Jahr, so der Präsident, gäbe es jetzt ein Instrument, die normale Funktion der Bildungseinrichtungen zu garantieren: Impfung gegen Covid-19. Explizit apellierte er an Eltern und das Personal im Bildungswesen, „dass wir zeigen, dass uns etwas an der Schule und der Zukunft unserer Kinder liegt“. Nur so seien auch die jüngeren Kinder, von der Impfung noch ausgeschlossen, besser geschützt.