Schulbeginn: Regierung stellt 175 Mio. Euro bereit

Bukarest (ADZ) – Vor dem Hintergrund des nahenden Schulbeginns stellt die Regierung den Kommunalbehörden 175 Millionen Euro für Corona-Schutzvorkehrungen (Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel) sowie für die Beschaffung von Tablets, Laptops usw. zur Verfügung. Das teilte Regierungssprecher Ionel Dancă Montagabend nach einer Regierungssitzung mit.



Davor hatte Premier Ludovic Orban in puncto des verpflichtenden Mundschutzes für Schüler und Lehrkräfte in den Klassenräumen allerdings auch klargestellt, dass die Behörden nicht alle Schüler des Landes mit kostenfreiem Mundschutz versorgen können. Gratis-Atemschutz werde es bloß für sozial benachteiligte Schüler geben, doch hätten sämtliche Schulen von den Kommunalbehörden mit ausreichend Schutzmasken versorgt zu werden, um auch Schülern, die ihren Atemschutz gelegentlich vergessen sollten, aushelfen zu können, so Orban. Die PSD schoss daraufhin aus vollen Rohren gegen das liberale Minderheitskabinett: Für dieses seien „Kinder nie prioritär“ gewesen – diese Regierung habe „weder für die Verdoppelung des Kindergeldes noch für Gratis-Atemschutz für die Kleinen Mittel“, schrieb PSD-Chef Marcel Ciolacu bei Facebook.