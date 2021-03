Schulen: Semester wurde umstrukturiert

Bukarest (ADZ) – Das Bildungsministerium gab am Dienstag eine pandemiebedingte Umstrukturierung des Schuljahres bekannt: Die Osterferien werden um zwei Wochen verlängert, dafür aber der Beginn der Sommerferien vom 2. auf den 18. Juli verschoben. Bildungsminister Sorin Cîmpeanu erklärte gegenüber Antena 3, dass dadurch anstelle von zwei Wochen Online-Unterricht im April zwei Wochen Präsenzunterricht im Mai möglich würden. Es sei frustrierend, zwischen zwei suboptimalen Varianten wählen zu müssen, aber ohnehin werde im April der Höhepunkt der dritten Welle erwartet, so dass Maßnahmen nötig würden.



Ausgenommen seien die 8. Schulstufe, für sie soll das Semester am 25. statt 11. Juni enden; die 12. Schulstufe, die am 18. anstelle des 4. Juni endet, sowie die berufsbildenden Schulen, für sie beginnen die Ferien am 23. statt 9. Juli. Die Bakkalaureatsprüfungen sollen wie festgelegt von 28. Juni bis 1. Juli stattfinden, die übrigen Abschlussprüfungen zwischen 5. und 8. Juli.