Schulfrei zum Weltlehrertag

Bukarest (ADZ) - Aus Anlass des im Jahr 1994 von der UNESCO ins Leben gerufenen Weltlehrertags ist hierzulande am Donnerstag, dem 5. Oktober, schulfrei. Artikel 3 der die Struktur des Schuljahres 2023-2024 betreffenden Verordnung von Bildungsministerin Ligia Deca (parteifrei) sieht vor, dass der Unterricht am 5. Oktober entfällt und Lehrer sowie Lehrerinnen einen arbeitsfreien Tag genießen dürfen. In rund drei Wochen, nämlich am 28. Oktober, beginnen sodann auch die ersten Schulferien des laufenden Schuljahres.