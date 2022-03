Schulterschluss mit NATO-Allierten: „Putin alleinverantwortlich für Krieg“

Bukarest (ADZ) – Russlands Präsident Wladimir Putin habe die ganze Welt angelogen, den diplomatischen Weg vorgetäuscht und den Krieg gewählt, so die französische Streitkräfteministerin, Florence Parly auf dem Stützpunkt Mihail Kogălniceanu nahe Konstanza. Die Ministerin, die den Mut und den Widerstand der ukrainischen Truppen und Zivilisten lobte, traf sich auf dem Stützpunkt mit dem rumänischen Präsidenten Klaus Johannis, Premierminister Nicolae Ciucă und mit ihrem Amtskollegen Vasile Dîncu. Parly würdigte die Hilfsbereitschaft Rumäniens gegenüber den Menschen aus der Ukraine, die auf der Flucht vor dem Krieg sind: „Für alle, die Sie hier empfangen, sind Sie das Gesicht Europas“, sagte die französische Ministerin. Präsident Johannis dankte Frankreich für die Verlegung des Spearhead-Bataillons nach Rumänien im Kontext der angespannten Sicherheitslage und für die Übernahme der Verantwortung für die NATO-Battle Group, die in Rumänien eingerichtet wird. Rund 500 französische Soldaten sollen in Rumänien stationiert werden und vom Flugzeugträger Charles de Gaulle aus wird auch der Luftraum über dem Schwarzen Meer überwacht.



In mehreren Sprachen dankte Johannis der multinationalen Truppe für den Einsatz: „Nur zusammen können wir die euroatlantische Sicherheit und den Frieden für unsere Bürger gewährleisten“, so Johannis. Der Angriff auf die Ukraine beeinträchtige auf fundamentale und dramatische Weise die europäische, transatlantische und globale Sicherheit, verdeutlichte er.



Auch die niederländische Verteidigungsministerin, Kajsa Ollongren, wurde am Montag auf dem Stützpunkt bei Konstanza erwartet. Rund 150 niederländische Soldaten nehmen in Rumänien an der multinationalen Übung „Rapid Falcon 22” teil.