Schutzmaßnahmen gegen Coronavirus gelockert

Bukarest (ADZ) – Der Alarmzustand wurde verlängert, aber mit dem heutigen Donnerstag werden einige Maßnahmen gelockert: Die nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte entfällt, Geschäfte und Gastronomie können bis 22.00 Uhr geöffnet bleiben – an Weihnachten und Silvester ist gar keine Sperrstunde vorgegeben. An diesen beiden Tagen ist der Zutritt auch mit einem negativen Corona-Testergebnis möglich, eine solche 3G-Regelung gilt ab nun auch allgemein für Einkaufszentren und Hotels.



Für den Zutritt zu Läden mit einer Geschäftsfläche von unter 200 m2 ist kein grünes Zertifikat mehr nötig, es wird aber beschränkt, wie viele Personen sich gleichzeitig darin aufhalten können. Die Kapazitätsgrenze von 30 Prozent für Kinos, Theater, Sporthallen etc. wird auf 50 Prozent erhöht. Die Maskenpflicht im Freien entfällt – außer an stark frequentierten Orten, etwa Bushaltestellen. Auch in geschlossenen Räumen, wie öffentlichen Verkehrsmitteln, bleibt sie bestehen.



Private Feierlichkeiten, wie Hochzeiten oder Taufen, sind weiterhin nicht möglich, Silvesterfeierlichkeiten im Freien können aber – unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen – ohne Personenbeschränkung stattfinden.