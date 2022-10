Schwarzarbeit im September explodiert

Bukarest (ADZ) - Nach Angaben der Arbeitsinspektion ist die Schwarzarbeit hierzulande nach der von der Koalitionsregierung im August per Eilverordnung eingeführten Überbesteuerung der Teilzeit-Arbeitsverträge regelrecht explodiert: Die Inspekteure hätten allein im September mehr als 1500 und damit eine Rekordzahl von Schwarzarbeit-Fällen aufgedeckt, dabei seien Geldstrafen von über 10 Millionen Lei verhängt worden, teilte Behördenchef Dantes Nicolae Bratu, Staatssekretär im Arbeitsressort, am Wochenende mit. Bratu warnte zudem ausdrücklich, dass das Phänomen der Schwarzarbeit gegenwärtig immer mehr Branchen und Tätigkeitsbereiche erfasst.



Experten hatten vor Inkrafttreten des umstrittenen Eilerlasses vor dieser Konsequenz auf dem Arbeitsmarkt gewarnt – eine Überbesteuerung der Teilzeit-Arbeitsverträge werde unweigerlich zum einen zur Beendigung einer erheblichen Zahl derartiger Arbeitsverhältnisse und zum anderen zu einer Explosion der Schwarzarbeit führen. Die oppositionelle USR hatte der Koalitionsregierung jüngst vorgeworfen, dass deswegen bis Mitte September bereits 77.000 Teilzeit-Arbeitsverträge gekündigt worden sind, was Finanzminister Adrian Câciu (PSD) jedoch prompt bestritt.