Schwerer Busunfall mit Todesopfern in Bulgarien

Bukarest (ADZ) - Drei Rumänen und ein Türke sind infolge eines Unfalls verstorben, in den ein rumänischer Bus mit 25 Personen an Bord am Freitag Nacht in der Nähe der bulgarischen Region Veliko Tarnovo verwickelt war. Fünf schwer verwundete Rumänen sind am Samstag von drei SMURD-Hubschraubern aus Bulgarien ins Bukarester Krankenhaus Floreasca ausgeflogen worden. Drei davon benötigen Intensivtherapie, zwei befinden sich in postoperativer intermediärer Intensivtherapie, teilte das Krankenhaus mit. Den bulgarischen Behörden zufolge hatte der Busfahrer beim Abbiegen ein geparktes Auto gerammt. Die Ursache sei noch unbekannt.