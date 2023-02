Schweres Wortgefecht von Mehrheit und Opposition

Bukarest (ADZ) – Die Urheber des sogenannten einfachen Misstrauensantrags gegen den liberalen Innenminister werfen Lucian Bode im Text vor, „unerlaubt“ in einem Amt zu verharren, das er „genauso wenig verdiene wie seinen akademischen Titel und den Respekt der Menschen, die in Rumänien ehrlich gearbeitet haben. Laut USR und der liberalen Splitterpartei Forța Dreptei von Ex-Premierminister Ludovic Orban sei die Regierung „verpflichtet, Maßnahmen für die Wiedergutmachung der Würde seiner demokratischen Einrichtungen zu ergreifen“. In der Tat war einer der Kernpunkte der Debatte die Doktorarbeit Bodes, bei der die Klausenburger Babeș-Bolyai-Universität hochgradige Mängel festgestellt hat.

Innenminister Bode verteidigte sich in vehementen Worten: Es seien „funktionale Analphabeten“, die ihn zu diffamieren versuchen und ihn in aller Öffentlichkeit im Zusammenhang mit seinem akademischen und beruflichen Werdegang „ans Kreuz schlagen“. Konsequenzen hat der Antrag, über den am Mittwoch abgestimmt wird, keine. Selbst im Falle einer Annahme ist die Regierung nicht verpflichtet, den jeweils so gerügten Minister abzusetzen.