Sechs Menschen an Küste ertrunken

Mamaia/Venus/Costinești (ADZ) - Sechs Menschen sind am Montag den starken Strömungen an der Schwarzmeerküste zum Opfer gefallen und weitere auf der Intensivstation gelandet, nachdem sie die rote Fahne als Zeichen des Badeverbots ignoriert hatten. Im Bereich des Hotels Victoria in Mamaia sind drei Männer ertrunken, nachdem sie einem Mädchen schwimmend zu Hilfe eilen wollten. Ein Mann ist im Bereich des Hotels Riviera ertrunken, einer im Badeort Venus und ein weiterer ist in Costinești an den Strand gespült worden.