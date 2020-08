See wegen Dürre fast vertrocknet

Konstanza (ADZ) – Der Nuntași-See im Badekurort Băile Nuntași, Kreis Konstanza, ist bekannt für seinen Heilschlamm, der ähnliche Eigenschaften aufweist wie der in Techirghiol. Nun ist der 800 Hektar große Salzsee wegen Dürre und verstopften Zuläufen zu nahezu 95 Prozent vertrocknet, schreibt der Präfekt von Konstanza, George-Sergiu Niculescu, auf Facebook. In Kooperation mit den zuständigen Behörden wird nach Lösungen gesucht, den See wieder mit Wasser zu versorgen und die beiden Zuläufe zu befreien.