Seemine bei Sfântul Gheorghe entschärft

Tulcea (ADZ) – Am Donnerstagabend haben Polizisten der Küstenwache bei einer Patrouille am Strand von Sfântul Gheorghe (Kreis Tulcea) eine angeschwemmte, im seichten Wasser treibende Seemine entdeckt. Die Marine wurde verständigt, die eine Spezialmannschaft zur Entschärfung schickte. Die Seemine ist inzwischen neutralisiert worden. Es ist die bisher fünfte Seemine in rumänischen Gewässern. Insgesamt wurden bisher 53 solcher Seeminen entschärft: 40 von der Ukraine, 5 von Rumänien und je 4 von Bulgarien und der Türkei.