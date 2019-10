Senat billigt Gesetzesprojekt zu Dakerfestungen

Bukarest (ADZ) - Der Senat hat am Montag ein von PSD-Parlamentariern initiiertes Gesetzesprojekt gebilligt, das den Rechtsstatus der sechs zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörigen Dakerfestungen in den Brooser Bergen regeln soll. Es geht um Schutz und Erhaltung der Anlagen Sarmizegetusa Regia, Costești-Blidaru, Cetățuie, Piatra Roșie, Bânița und Căpâlna aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. bis zum 2. Jahrhundert n. Chr. aus wissenschaftlicher, rechtlicher und administrativer Sicht.



Konkrete Probleme sind der ungeklärte Rechtsstatus des Grunds, die Überlappung von archäologischen Stätten mit Naturschutzgebieten, das Fehlen von Zufahrten und Wegen sowie von Verwaltungs- und Wachpersonal. Letzteres führte in der Vergangenheit immer wieder zu Diebstählen von bedeutenden archäologischen Schätzen. Geregelt werden sollen Zuständigkeit und Durchführung von Bewachung, Verwaltung, Inventarisierung, Erhaltung, Restaurierung und Präsentation für den Tourismus.