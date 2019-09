Senat lehnt Strafverfolgung Bodogs ab

Bukarest (ADZ) - Der rumänische Senat hat am Montag die Strafverfolgung des Ex-Gesundheitsministers und Senators Florian Bodog abgelehnt. 30 Stimmen wurden für und 82 gegen die Einleitung der Strafverfolgung, welche die Antikorruptionsbehörde DNA am 4. Juli 2019 beantragt hatte, abgegeben. Die DNA beschuldigt Bodog, zwischen Februar 2017 und Januar 2018 als Gesundheitsminister eine Beraterin angestellt zu haben, welche weder am Arbeitsplatz präsent war, noch ihren vertraglichen Verpflichtungen nachgekommen sei. Bodog habe es verpasst, disziplinäre Maßnahmen zu ergreifen, wodurch dem Staat ein Schaden von 77.985 Lei entstanden sei.