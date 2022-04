Senatschef Cîțu in der Ukraine

Hostomel/Irpin/Bukarest (ADZ) – Senatschef Florin Cîțu (PNL) hat am Mittwoch die ukrainischen Ortschaften Gostromel und Irpin besucht, um die von der russischen Armee verübten Gräueltaten persönlich in Augenschein zu nehmen und den Wiederaufbau der Ukraine zu besprechen. „Es ist eine Ehre, heute in der Ukraine zu sein“, erklärte Cîțu auf Facebook. Der Besuch fand auf Einladung des ukrainischen Parlamentspräsidenten Ruslan Stefantschuk gemeinsam mit den Parlamentspräsidenten Nordmazedoniens und der Schweiz statt.