Sicherheitsmaßnahmen in Kraft getreten

Valeriu Gheorghiță am Sonntagabend über den erfreulichen Zuwachs an Impfwilligen: Über 360.000 Impfdosen wurden in den letzten 72 Stunden vergeben. Damit seien über 40 Prozent der über 18-Jährigen gegen Covid-19 geimpft. In Bukarest solle von nun an jedes Wochenende ein Impfmarathon organisiert werden. In den nächsten Wochen hoffe man, die 70 Prozent Marke zu erreichen, bis Jahresende die Schwelle zur Herdenimmunität. | Foto: Inquam Photos / George Călin